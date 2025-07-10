Як пенсіонеру оформити інвалідність у 2025 році

Першочергово потрібно звернутися до лікаря-куратора або до сімейного лікаря, залежно від причин, пише 24 Канал з посиланням на Факти.

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Після цього лікар дає необхідні направлення на аналізи та дослідження для формування пакета документів, які подаються до експертної команди. Надалі лікар оцифровує пакет документів, який він отримав на основі досліджень, та передає їх до експертної команди.

Зокрема людину заздалегідь попереджають, на яку адресу їй потрібно звернутися для проходження комісії з встановлення функціонування. Як зазначають у матеріалі, адреси відрізняються, бо це можуть бути травматологія чи хірургія, залежно від патології, яка спричинила інвалідність.

За кілька днів людині телефонують та пояснюють, куди їй потрібно прийти для проходження комісії, якщо є така можливість. Але якщо такої можливості немає, то можна пройти комісію заочно. Тобто справа розглядається без присутності пацієнта.

Після цього надається рішення у письмовому вигляді про встановлення інвалідності або відмову. Якщо рішення не задовольняє пацієнта, він може його оскаржити протягом місяця. Для цього потрібно звернутися до обласного центру оцінювання.

Зауважте! Дізнатися адреси центрів оцінювання можна на гарячій лінії МОЗ за номером 0-800-602-019.

Як визначається група інвалідності

Група інвалідності визначається залежно від обмежень життєдіяльності людини:

I група інвалідності – люди з найважчим порушенням здоров’я, які не здатні себе обслуговувати, самостійно пересуватися, спілкуватися, контролювати свою поведінку тощо.

II група інвалідності – люди, життєдіяльність яких значною мірою обмежена, але вони не потребують постійного догляду.

III група інвалідності – люди з помірними функціональними порушеннями, які потребують соціальної допомоги, але водночас можуть навчатися і працювати за умови необхідної реабілітації або компенсації порушених функцій організму.

Зверніть увагу! Перелік захворювань, які дають право на отримання інвалідності перерахований у наказі № 561 Міністерства охорони здоров’я України.