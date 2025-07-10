Как пенсионеру оформить инвалидность в 2025 году

Первоначально нужно обратиться к врачу-куратору или к семейному врачу, в зависимости от причин, пишет 24 Канал со ссылкой на Факты.

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После этого врач дает необходимые направления на анализы и исследования для формирования пакета документов, которые подаются в экспертную команду. В дальнейшем врач оцифровывает пакет документов, который он получил на основе исследований, и передает их в экспертную команду.

В частности человека заранее предупреждают, на какой адрес ему нужно обратиться для прохождения комиссии по установлению функционирования. Как отмечают в материале, адреса отличаются, потому что это могут быть травматология или хирургия, в зависимости от патологии, которая вызвала инвалидность.

За несколько дней человеку звонят и объясняют, куда ему нужно прийти для прохождения комиссии, если есть такая возможность. Но если такой возможности нет, то можно пройти комиссию заочно. То есть дело рассматривается без присутствия пациента.

После этого предоставляется решение в письменном виде об установлении инвалидности или отказ. Если решение не удовлетворяет пациента, он может его обжаловать в течение месяца. Для этого нужно обратиться в областной центр оценивания.

Обратите внимание! Узнать адреса центров оценивания можно на горячей линии Минздрава по номеру 0-800-602-019.

Как определяется группа инвалидности

Группа инвалидности определяется в зависимости от ограничений жизнедеятельности человека:

I группа инвалидности – люди с тяжелым нарушением здоровья, которые не способны себя обслуживать, самостоятельно передвигаться, общаться, контролировать свое поведение и тому подобное.

II группа инвалидности – люди, жизнедеятельность которых в значительной степени ограничена, но они не нуждаются в постоянном уходе.

III группа инвалидности – люди с умеренными функциональными нарушениями, которые нуждаются в социальной помощи, но одновременно могут учиться и работать при условии необходимой реабилитации или компенсации нарушенных функций организма.

Обратите внимание! Перечень заболеваний, которые дают право на получение инвалидности перечислен в приказе № 561 Министерства здравоохранения Украины.