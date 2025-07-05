Какая пенсия по инвалидности III группы в августе

Однако размер пособия для лиц с инвалидностью рассчитывается по-разному в зависимости от группы и давности заболевания, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта Сергея Коробкина.

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Перед назначением пенсии по инвалидности в Украине рассчитывается размер выплат, который лицо получило бы по возрасту по солидарной системе. Однако нюанс заключается в том, что пенсия по возрасту рассчитывается индивидуально.

Для этого следует знать:

среднюю зарплату в стране за три года, предшествующих выходу на пенсию человек;

коэффициент стажа;

коэффициент зарплаты.

Однако все эти показатели, как отметил эксперт, полностью индивидуальны. В то же время размер пенсии по инвалидности III группы составляет 50% от выплаты, которую начислили бы по возрасту.

Важно! Однако она также пенсия не может быть ниже, чем прожиточный минимум, который по состоянию на сейчас составляет 2 361 гривну.