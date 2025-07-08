Хто має право на виплату 10 пенсій

Українські педагоги та медики на пенсії можуть отримати одноразову грошову допомогу, що складає десять місячних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім далеко не всі вчителі та медичні працівники можуть розраховувати на такі виплати, а лише ті, хто:

не отримував раніше від держави будь-яку іншу пенсію чи соціальну допомогу (наприклад, пенсію за вислугу років);

на момент досягнення пенсійного віку працював в державних чи комунальних закладах або установах на посадах, які передбачають право на призначення пенсії за вислугу років;

набув необхідний страховий стаж, працюючи на цих посадах (для чоловіків – щонайменше 35 років, для жінок – не менше 30 років).

При цьому виплата в розмірі 10 пенсій нараховується Пенсійним фондом лише після виходу педагога чи медика на пенсію за віком.

Одноразова грошова допомога виплачується, якщо дотримані всі три вимоги для її нарахування. В іншому випадку виплата скасовується,

Варто знати! Умови обчислення страхового стажу, який дає право на таку грошову допомогу визначені у постанові Кабміну від 23 листопада 2011 року №1191 "Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати".