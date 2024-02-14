Одноразова допомога від держави: як пораненому військовому її отримати

Протягом 3 років після поранення військовий може звернутися до держави за одноразовою грошовою допомогою. Це можна зробити навіть після звільнення з військової служби.

Як отримати гроші

Грошову допомогу можуть отримати службовці, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання. У такому випадку треба зробити довідку МСЕК про ступінь каліцтва або втрати працездатності.

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Право на допомогу можна реалізувати не пізніше ніж через 3 роки після отримання довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності,

– написали у Міноборони.

Якщо військовий продовжує служити, йому потрібно подати рапорт до командира військової частини. Далі частина видає висновок щодо можливості призначення ОГД та надсилає його у міністерство. Там комісія ухвалює рішення про призначення виплати. У випадку погодження кошти виплатить сама військова частина.

Якщо військовий звільнився, він має звернутися до ТЦК, де стоїть на обліку. Далі процедура така ж, як і у попередньому випадку, але виплата надійде від військкомату.

Законодавством встановлюється чіткий перелік документів, які потрібно подати. Так, за місцем подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних,

– додали у міністерстві.

Які документи знадобляться

паспорт;

ідентифікаційний номер;

номер банківського рахунку;

довідка про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (у разі отримання поранення, травми, контузії, каліцтва);

постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення (травми, контузії, каліцтва або захворювання);

довідка МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності або інвалідності;

витяг з наказу командира військової частини про виключення із списків у зв’язку зі звільненням.

Ті, хто звільнився з ЗСУ мають додатково подати витяг з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням.