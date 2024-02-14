Единовременное пособие от государства: как раненому военному его получить
Источник:Министерство обороны Украины
В течение 3 лет после ранения военный может обратиться к государству за единовременной денежной помощью. Это можно сделать даже после увольнения с военной службы.
Как получить деньги
Денежную помощь могут получить служащие, которые получили ранение, травму, контузию, увечье или заболевание. В таком случае надо сделать справку МСЭК о степени увечья или потери трудоспособности.
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Право на помощь можно реализовать не позднее чем через 3 года после получения справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности,
– написали в Минобороны.
Если военный продолжает служить, ему нужно подать рапорт командиру воинской части. Далее часть выдает заключение о возможности назначения ОГД и направляет его в министерство. Там комиссия принимает решение о назначении выплаты. В случае согласования средства выплатит сама воинская часть.
Если военный уволился, он должен обратиться в ТЦК, где стоит на учете. Далее процедура такая же, как и в предыдущем случае, но выплата поступит от военкомата.
Законодательством устанавливается четкий перечень документов, которые нужно подать. Так, по месту подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных,
– добавили в министерстве.
Какие документы понадобятся
- паспорт;
- идентификационный номер;
- номер банковского счета;
- справка об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выдана командиром воинской части (в случае получения ранения, травмы, контузии, увечья);
- постановление ВВК о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);
- справка МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;
- выписка из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.