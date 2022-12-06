Як українцям отримати 2200 гривень допомоги

Українці, що постраждали від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені й інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати фінансову допомогу від американської благодійної організації HIAS.

Про це розповіли в Мінреінтеграції. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Актуально Допомога в Дії: уряд оновив перелік тих, хто може її отримати

Звернутися по фінансову допомогу можуть не тільки люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок воєнних дій на зазначених територіях, але й вразливі родини ВПО із цих областей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо,

— йдеться у повідомленні.

Детальніше про те, хто має право на допомогу та як її отримати, пояснюється в інфографіці Мінінтеграції.



Як отримати грошову допомогу від HIAS / Інфографіка Мінінтеграції

Які є ще шляхи отримання допомоги