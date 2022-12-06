Як українцям отримати 2200 гривень допомоги
Українці, що постраждали від воєнних дій у Броварах, Бучі, Ірпені й інших населених пунктах Київської та Харківської областей можуть отримати фінансову допомогу від американської благодійної організації HIAS.
Про це розповіли в Мінреінтеграції. Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.
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Звернутися по фінансову допомогу можуть не тільки люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок воєнних дій на зазначених територіях, але й вразливі родини ВПО із цих областей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо,
— йдеться у повідомленні.
Детальніше про те, хто має право на допомогу та як її отримати, пояснюється в інфографіці Мінінтеграції.
Як отримати грошову допомогу від HIAS / Інфографіка Мінінтеграції
Які є ще шляхи отримання допомоги
Продуктові набори можна отримати за місцем фактичного перебування в обласних центрах чи громадах. При собі необхідно мати паспорт, пенсійне посвідчення або документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний номер і документ, який засвідчує статус ВПО.
Грошову допомогу також фінансує благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.
В Україні матеріальні виплати на оплату комуналки отримують 2,5 мільйона сімей, середній розмір субсидії – 1800 гривень. Переселенці можуть переоформити свої субсидії, які вони отримували раніше в тимчасово окупованих регіонах. Для цього потрібно звернутися до Центру надання адмінпослуг.