Об этом рассказали в Минреинтеграции. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.
Актуально Помощь в Действии: правительство обновило перечень тех, кто может ее получить
Обратиться за финансовой помощью могут не только люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий на указанных территориях, но и уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Также помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей и т.д.
– говорится в сообщении.
Детальнее о том, кто имеет право на помощь и как ее получить, объясняется в инфографике Мининтеграции.
Как получить денежную помощь от HIAS / Инфографика Мининтеграции
Какие еще пути получения помощи
Продуктовые наборы можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или общинах. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер и документ, удостоверяющий статус ВПЛ.
Денежную помощь финансирует благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.
В Украине материальные выплаты на оплату коммуналки получают 2,5 миллиона семей, средний размер субсидии – 1800 гривен. Переселенцы могут переоформить свои субсидии, получаемые ранее во временно оккупированных регионах. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг.