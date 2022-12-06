Об этом рассказали в Минреинтеграции. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Актуально Помощь в Действии: правительство обновило перечень тех, кто может ее получить

Обратиться за финансовой помощью могут не только люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий на указанных территориях, но и уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Также помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей и т.д.

– говорится в сообщении.

Детальнее о том, кто имеет право на помощь и как ее получить, объясняется в инфографике Мининтеграции.



Как получить денежную помощь от HIAS / Инфографика Мининтеграции

Какие еще пути получения помощи