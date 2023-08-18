Грошова допомога для українців: хто зможе отримати виплати 5 тисяч гривень

Українці, постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС, можуть отримати спеціальну грошову допомогу від держави. Як оформити цю виплату, розповідаємо далі.

Хто може отримати грошову допомогу від держави

Ця допомога надається жителям Херсонської та Миколаївської області, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Раніше заявку на отримання компенсації можна було подати до 31 серпня 2023 року, тепер уряд продовжив термін до 31 жовтня 2023 року.

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Також цю виплату можуть отримати громадяни, що покинули територію затопленого окупованого Лівобережжя після 6 червня та змогли дістатися населених пунктів, які контролює Україна. Сума допомоги – 5 000 гривень. Виплати можна отримати на банківську карту або у найближчому відділенні "Укрпошти"

Як оформити виплату

Виплати надаються саме тим громадянам, які на момент теракту знаходилися на території Херсонської та Миколаївської областей. ВПО не зможуть отримати цю допомогу.

Для оформлення виплат, необхідно надати такі документи:

документ, що засвідчує особу, для ідентифікації також можна скористатися єДокументом;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Щоб оформити допомогу для дітей, необхідно внести інформацію про них в батьківську заяву та додати свідоцтво про народження.

Якщо документи були втрачені, необхідно звернутися до Єдиного державного демографічного реєстру для ідентифікації особи.

У випадку, коли громадянин не може самостійно оформити виплату, це може зробити його опікун або довірена особа.