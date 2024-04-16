Допомагати не можна: Шольц розкритикував допомогу Китаю для Росії
Джерело:Tagesschau
Китай та інші союзник Росії мають припинити надавати їй допомогу. Такі заяви зробив Шольц перед зустріччю з китайськими лідерами.
Допомагати Росії не можна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував зростання китайського експорту до Росії після початку повномасштабного вторгнення.
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Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати,
– сказав він.
Політик наголосив, що оминати санкції Заходу та постачати зброю Росії не варто. Війна Москви – не лише європейська проблема.
Такі висловлювання Шольц зробив перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром КНР Лі Цяном.
Чому Шольц в Китаї
Ще 8 квітня представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт анонсував візит Шольца до Китаю. Тоді було відомо, що канцлер хоче обговорити війну в Україні та вплив Пекіна на Москву.
Відповідно вже 14 квітня Шольц розпочав свій тур Китаєм.
Reuters пише, що політик хоче усунути розбіжності з країною щодо певних питань. Зокрема торгівлі між Китаєм та Росією.