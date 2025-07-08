Хто має право на виплати у розмірі 10 місячних пенсій

Деякі українці мають право на виплату від держави у розмірі 10 місячних пенсій. Однак на такі кошти можуть розраховувати лише дві категорії пенсіонерів, які відповідають певним вимогам.

Хто має право на виплату 10 пенсій

Українські педагоги та медики на пенсії можуть отримати одноразову грошову допомогу, що складає десять місячних виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Втім далеко не всі вчителі та медичні працівники можуть розраховувати на такі виплати, а лише ті, хто:

не отримував раніше від держави будь-яку іншу пенсію чи соціальну допомогу (наприклад, пенсію за вислугу років);

на момент досягнення пенсійного віку працював в державних чи комунальних закладах або установах на посадах, які передбачають право на призначення пенсії за вислугу років;

набув необхідний страховий стаж, працюючи на цих посадах (для чоловіків – щонайменше 35 років, для жінок – не менше 30 років).

При цьому виплата в розмірі 10 пенсій нараховується Пенсійним фондом лише після виходу педагога чи медика на пенсію за віком.

Одноразова грошова допомога виплачується, якщо дотримані всі три вимоги для її нарахування. В іншому випадку виплата скасовується,

Варто знати! Умови обчислення страхового стажу, який дає право на таку грошову допомогу визначені у постанові Кабміну від 23 листопада 2011 року №1191 "Про затвердження Порядку обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги та її виплати".