УБД отримають нову допомогу у 2025 році: що готує держава для військових

Учасникам бойових дій нададуть нову допомогу. Йдеться про кошти на заняття фізкультурою та спортом у спортивних клубах.

Нова допомога УБД у 2025 році

Допомога надаватиметься щоквартально, пише 24 канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Він повідомив, що відповідну пропозицію Міністерства у справах ветеранів 3 січня 2025 року ухвалив Кабінет міністрів. Гроші виділятимуться в межах бюджетної програми "Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їхніх сімей та членам родин загиблих".

Програма триватиме 2 роки в експериментальному режимі. Протягом цього часу УБД та люди з інвалідністю один раз на відповідний квартал отримуватимуть 1 500 гривень.

Важливо! Так гроші передбачені для придбання у безготівковій формі послуг у зареєстрованих в Україні юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що проводять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту.