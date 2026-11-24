Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели історичну зустріч в Ужгороді 24 листопада. За її підсумками угорський лідер оголосив про нову фінансову та гуманітарну підтримку для Закарпаття.

Що отримає Закарпаття від сусідньої держави

Під час заяви для преси Мадяр повідомив, що уряд Угорщини вирішив збільшити фонд підтримки угорців, які проживають за кордоном, повідомляє Суспільне.

Йдеться про виділення угорській громаді 1 мільярда форинтів, що в еквіваленті становить близько 2,7 мільйона євро.

Окрім фінансової підтримки, сусідня держава передасть Закарпаттю практичну гуманітарну допомогу. Зокрема, регіон отримає таке важливе обладнання:

прилади для спостереження за станом здоров’я пацієнтів;

енергетичну техніку;

та транспортні засоби.

Ми сьогодні будуємо такі стосунки в відносинах наших країн, які отримують свою нову історію,

– наголосив Мадяр.

Які домовленості супроводжують фінансову допомогу

Окремою темою зустрічі стали права угорської національної меншини в Україні.

За словами Мадяра, Київ та Будапешт за кілька тижнів узгодили 10 пунктів, які стосуються прав угорців в Україні:

мовних;

культурних;

та освітніх.

Угорський прем'єр сподівається, що відновлення цих прав вдасться реалізувати до кінця поточного або на початку наступного року.

Зауважте! Під час візиту Зеленський і Мадяр також поклали квіти до меморіалу полеглим захисникам України в Ужгороді.

Нагадаємо, що це перший візит очільника угорського уряду до України з 2015 року. Підготовка до цієї зустрічі тривала кілька місяців на рівні міністерств закордонних справ обох держав.

Каталізатором потепління стала нещодавня російська атака на Закарпаття 17 листопада. Тоді Петер Мадяр жорстко засудив дії Кремля, чітко назвавши Росію агресором, а Україну – жертвою.