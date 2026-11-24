Прем’єр-міністр Угорщини повідомив у своїх соцмережах.

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Про що говоритимуть Зеленський і Мадяр?

Це буде перший візит прем'єр-міністра Угорщини до України з 2015 року. У поїздці його супроводжуватиме міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан.

Лідери України та Угорщини раніше домовлялися провести зустріч до кінця листопада. Серед питань, які сторони вже обговорювали під час попередніх контактів, – двосторонні відносини, права угорської національної меншини в Україні, торгівля та європейська інтеграція України.

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр анонсував свій візит до Закарпаття, де планував зустрітися з представниками угорської громади. Також угорський прем'єр висловив бажання провести переговори з Володимиром Зеленським, щоб обговорити відносини між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, після російської атаки на Закарпаття 17 листопада Петер Мадяр висловив солідарність з українцями та засудив дії Кремля. Угорський прем'єр наголосив, що саме Росія є агресором у цій війні, а Україна – жертвою російської агресії. Він також поклав на Москву повну відповідальність за удар по регіону та заявив про підтримку жителів Закарпаття.