Премьер-министр Венгрии сообщил об этом в своих социальных сетях.

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Что будут говорить Зеленский и Мадьяр?

Это будет первый визит премьер-министра Венгрии в Украину с 2015 года. В поездке его будет сопровождать министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан.

Лидеры Украины и Венгрии ранее договорились провести встречу до конца ноября. Среди вопросов, которые стороны уже обсуждали в ходе предыдущих контактов, – двусторонние отношения, права венгерского национального меньшинства в Украине, торговля и европейская интеграция Украины.

Напомним, ранее Петер Мадьяр анонсировал свой визит в Закарпатье, где планировал встретиться с представителями венгерской общины. Также венгерский премьер выразил желание провести переговоры с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить отношения между Украиной и Венгрией.

Напомним, после российской атаки на Закарпатье 17 ноября Петер Мадьяр выразил солидарность с украинцами и осудил действия Кремля. Венгерский премьер подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне, а Украина – жертвой российской агрессии. Он также возложил на Москву полную ответственность за удар по региону и заявил о поддержке жителей Закарпатья.