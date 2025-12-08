В останній момент: ще одна країна виділяє Києву 700 мільйонів євро

Нідерланди збільшать військову допомогу Україні на наступний рік. Уряд, який йде у відставку, після дискусій ухвалив рішення виділити Києву додатково 700 мільйонів євро.

Звідки візьмуть гроші для України?

Ці кошти вдалося залучити на підтримку України, оскільки деякі міністерства Нідерландів не встигають витратити передбачений для них бюджет на цей рік, передає 24 Канал з посиланням на NOS.

Фінансування забезпечать:

за рахунок Фонду бюджету на оборонне обладнання – 500 мільйонів євро;

та бюджету Міністерства закордонних справ – ще 200 мільйонів євро.

Витрати на оборонне обладнання виявилися нижчими завдяки сприятливому курсу долара, що дозволило зекономити й надати кошти Україні.

Однак гроші знайшли в останній момент, тому, щоб Київ їх отримав, Палаті представників необхідно терміново затвердити ці видатки.

Чому це рішення несподіване?

Нідерланди, які щороку виділяють Україні приблизно 3,5 мільярда євро на військову допомогу, цьогоріч вже витратили 2 мільярди з бюджету на 2026 рік. Через це наступного року могла виникнути фінансова пауза у підтримці Києва.

Прем'єр-міністр Дік Схооф, який збирається у відставку, не хотів зараз приймати рішення про поповнення фонду України й пропонував відкласти його до весни.

Однак політичний альянс "Зелені ліві – Партія праці" виступив з пропозицією вже зараз додатково виділити 2 мільярди євро на наступний рік. Більшість у Палаті представників підтримала цей план.

У підсумку в межах чинного бюджету знайшли 700 мільйонів.

Решту необхідного фінансування пообіцяли знайти на початку наступного року визначитися.

Втім, міністри попередили, що віднайти необхідні кошти буде непросто.

Фінансова реальність така, що наступного року ми зіткнемося з обмеженнями, – зауважили міністри у листі до парламенту.

Важливо! Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Нідерланди надали Україні вже 13,5 мільярда євро військової підтримки та приблизно 3,5 мільярда євро на цивільні потреби. А нещодавно виділили 250 мільйонів з цієї суми на закупівлі американської зброї для ЗСУ у межах ініціативи PURL, повідомили в Міноборони країни.

Які ще країни посилюють підтримку України?