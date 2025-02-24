Трюдо анонсував нову допомогу Україні та закликав інші країни посилити підтримку Києва

Канада надасть Україні нову військову допомогу. Йдеться про додаткові 25 бойових машин піхоти LAV III та інші види озброєння.

Нова допомога Україні від Канади

Зокрема прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав інші країни посилити допомогу Києву, пише 24 канал з посиланням на слова канадського політика.

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Український народ не повинен був пережити й одного дня повномасштабної війни з Росією,

– сказав Трюдо під час пленарного засідання "Підтримуй Україну".

Він заявив, що це "не той конфлікт, якого Україна хотіла чи який вона спровокувала". Джастін Трюдо наголосив, що війна була розпочата з однієї причини – прагнення Росії стерти українську історію та розширити територію своєї імперії.

Дії Росії ніщо інше, як прямий напад. Ми повинні зробити все, щоб Україна отримала довготривалий мир, який не може бути досягнутий без українців за столом переговорів,

– підкреслив прем'єр-міністр Канади.

Зокрема він повідомив про виділення нової допомоги Києву. Мова йде не тільки про бойові машини піхоти, а й про дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині.

Ми також надамо системи посадки для літаків F-16. Вони були передані два місяці тому. А також ми надамо чотири авіаційні тренажери для F-16 в найближчі місяці. Це на додачу до мільйонів боєприпасів і аптечок першої допомоги,

– уточнив Трюдо.

Важливо! Також Канада передасть першу частину допомоги Україні розміром у 5 мільярдів доларів, які профінансуються шляхом надходжень від заморожених російських активів.