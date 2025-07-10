Україна отримає 300 мільйонів євро на відбудову

Гроші на підтримку України виділяють Нідерланди. Їх витратять, зокрема, на відновлення енергоінфраструктури та дитячу лікарню.

Як витратять 300 мільйонів євро для України

Нідерланди виділили гроші на відбудову та зміцнення України у 2025 та 2026 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на уряд країни.

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Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп оголосив про цю підтримку під час Конференції з відновлення України (URC) у Римі.

30 мільйонів євро з цієї суми буде виділено на підтримку голландських компаній та організацій у створенні проєктів, що сприяють відбудові та сталому відновленню України, через програму субсидування Механізму партнерства з Україною (UPF).

Також частина голландського внеску, а саме 52 мільйони євро, буде витрачена у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та постачання питної води в Україні.

Крім того, Нідерланди жертвують 4 мільйони євро на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті. Ці суми є частиною коштів, які уряд раніше виділив на 2025 та 2026 роки на невійськову допомогу Україні.

Також Нідерланди раніше оголосили, що щорічно протягом 2025 та 2026 років виділятимуть 10 мільйонів євро на кіберпідтримку України. Кібероперації є невід'ємною частиною російських воєнних дій, тому фінансування може бути використане, наприклад, для підвищення кіберстійкості в критичних секторах, таких як енергетика та транспорт.

У скільки обійдеться відбудова України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час спільного засідання українського уряду та Європейської комісії сказав, що відбудова України потребує значних фінансових ресурсів.

Коли ми говоримо про відбудову України, це означає, що європейські компанії можуть інвестувати в такі зусилля. І це означає, за приблизними підрахунками, що відновлення України буде коштувати 500 мільярдів євро. Але така відбудова України може стати Magnum opus для Європи – ключовим завданням на роки вперед, – каже Шмигаль.

Шмигаль також висловив позицію українського уряду, відносно використання російських заморожених активів. За його словами, час конфіскувати ці активи. Таке рішення буде повністю легітимним.