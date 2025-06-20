ООН продовжить допомогу Україні: Зеленський розповів, у яких галузях очікувати підтримки

Всесвітня продовольча програма Організації об’єднаних націй (ВПП ООН) продовжить допомогти Україні. На цей рік заплановано, що Київ отримає 767 мільйонів доларів.

Допомога Україні від ООН

Упродовж 2022–2024 років загальна сума допомоги від ВПП ООН для країни склала 2,2 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Читайте також ООН відреагує на масовану атаку по Україні: коли збереться Радбез

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із виконавчою директоркою Всесвітньої продовольчої програми Організації Об’єднаних Націй (ВПП ООН) Сінді Маккейн,

– повідомили на сайті ОП.

Під час зустрічі йшлося про подальшу підтримку українських шкіл:

облаштування укриттів;

допомогу з фінансуванням харчування для учнів 5–11-х класів;

забезпечення шкільними автобусами.

Володимир Зеленський і Сінді Маккейн також обговорили важливість продовження гуманітарної програми "Зерно з України". Маккейн відзначила ефективність програми. За її словами, команда ВПП ООН мала змогу на власні очі побачити те, як ініціатива працює та допомагає.

Важливо! Також обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру, необхідність посилення тиску на Росію та зусилля заради повернення українських дітей.