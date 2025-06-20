Помощь Украине от ООН

В течение 2022–2024 годов общая сумма помощи от ВПП ООН для страны составила 2,2 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) Синди Маккейн,

– сообщили на сайте ОП.

Во время встречи речь шла о дальнейшей поддержке украинских школ:

обустройстве укрытий;

помощь с финансированием питания для учащихся 5–11-х классов;

обеспечение школьными автобусами.

Владимир Зеленский и Синди Маккейн также обсудили важность продолжения гуманитарной программы "Зерно из Украины". Маккейн отметила эффективность программы. По ее словам, команда ВПП ООН имела возможность воочию увидеть то, как инициатива работает и помогает.

Важно! Также обсудили дипломатическую работу для достижения мира, необходимость усиления давления на Россию и усилия ради возвращения украинских детей.