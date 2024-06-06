Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС: яка допомога надійде через програму Ukraine Facility

Україна продовжує отримувати допомогу від ЄС. Фінансування відбувається зокрема, у рамках програми Ukraine Facility.

Яку угоду ратифікували

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС. Це рішення має врегулювати спеціальні механізми реалізації фінансування, які застосовуються у рамках програми Ukraine Facility.

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