Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС: яка допомога надійде через програму Ukraine Facility
6 червня 2024, 11:27Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Україна продовжує отримувати допомогу від ЄС. Фінансування відбувається зокрема, у рамках програми Ukraine Facility.
Яку угоду ратифікували
Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС. Це рішення має врегулювати спеціальні механізми реалізації фінансування, які застосовуються у рамках програми Ukraine Facility.
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