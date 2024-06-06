На скільки подорожчає пальне влітку
Під час розмови з 24 Каналом експерт Сергій Куюн розповів, що з липня в Україні діятимуть нові податки на пальне. Це було зроблено для запровадження справедливої акцизної політики.
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Ставки з 1 липня зростуть від 164 євро до 242,60 євро, залежно від виду пального:
- на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів,
- на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів,
- на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 164 євро за 1 000 літрів.
Внаслідок цього ціни на українських АЗС можуть подорожчати орієнтовно на 1,5 – 2 гривні:
- бензин – до 57,42 гривні,
- дизпальне – до 55,58 гривні,
- автогаз – 32,84 гривні.
На скільки може зрости літр пального в Україні / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка
Як пояснює Куюн, таким чином в Україні згодом з кожного кілометра шляху буде сплачуватись єдиний рівний податок, незалежно від того, на якому паливі їде машина.
І я вважаю, що на сьогодні це дуже справедливо. Не розумію, чому з акцизу того, хто їде на газу, купляють лише один бронежилет для військового, а з акцизу тих, хто проїхав такий же кілометр на бензині, – чотири бронежилети.
Станом на 5 червня, за даними "Консалтингової групи А-95", за літр пального доведеться віддати:
- Бензин А-95 – 56,03 гривні,
- Бензин А-92 – 52,54 гривні,
- Дизпальне – 52,58 гривні,
- Газ автомобільний – 26,65 гривні.
Ціни щороку збільшуватимуться
Згідно із законопроєктом, з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року ставки акцизів збільшуватимуться щороку. А вже з 1 січня 2028 року становитимуть:
- на бензин – 359 євро за 1 000 літрів,
- на дизпальне – 330 євро за 1 000 літрів,
- на автогаз – 277 євро за 1 000 літрів.
Як збільшуватиметься акциз на пальне з 2024 по 2028 роки / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка