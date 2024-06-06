На скільки подорожчає пальне влітку

Під час розмови з 24 Каналом експерт Сергій Куюн розповів, що з липня в Україні діятимуть нові податки на пальне. Це було зроблено для запровадження справедливої акцизної політики.

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Ставки з 1 липня зростуть від 164 євро до 242,60 євро, залежно від виду пального:

на бензини – до 242,60 євро за 1 000 літрів ,

, на дизельне пальне – до 177,60 євро за 1 000 літрів ,

, на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 164 євро за 1 000 літрів.

Внаслідок цього ціни на українських АЗС можуть подорожчати орієнтовно на 1,5 – 2 гривні:

бензин – до 57,42 гривні,

дизпальне – до 55,58 гривні,

автогаз – 32,84 гривні.



На скільки може зрости літр пального в Україні / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

Як пояснює Куюн, таким чином в Україні згодом з кожного кілометра шляху буде сплачуватись єдиний рівний податок, незалежно від того, на якому паливі їде машина.

Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" І я вважаю, що на сьогодні це дуже справедливо. Не розумію, чому з акцизу того, хто їде на газу, купляють лише один бронежилет для військового, а з акцизу тих, хто проїхав такий же кілометр на бензині, – чотири бронежилети.

Важливо! Відповідно до цього, до кінця року держбюджет України зможе поповнитися на додаткові 37 мільярдів гривень.

Станом на 5 червня, за даними "Консалтингової групи А-95", за літр пального доведеться віддати:

Бензин А-95 – 56,03 гривні,

Бензин А-92 – 52,54 гривні,

Дизпальне – 52,58 гривні,

Газ авто­мобільний – 26,65 гривні.

Ціни щороку збільшуватимуться

Згідно із законопроєктом, з 1 липня 2024 року по 31 грудня 2027 року ставки акцизів збільшуватимуться щороку. А вже з 1 січня 2028 року становитимуть:

на бензин – 359 євро за 1 000 літрів,

на дизпальне – 330 євро за 1 000 літрів,

на автогаз – 277 євро за 1 000 літрів.



Як збільшуватиметься акциз на пальне з 2024 по 2028 роки / Скриншот з телеграм-каналу нардепа Ярослава Железняка

Важливо! Усі вище розрахунки здійснені за курсом євро у 42,8 гривні, 20% ПДВ та незмінних закупівельних цін на пальне.