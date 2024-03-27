Понад 25 тисяч гривень для українців: хто може отримати допомогу в Польщі

У Польщі надається фінансова підтримка українським біженцям, які раніше не отримували допомоги від інших благодійних організацій. Вони можуть отримати понад 25 тисяч гривень, якщо відповідають одній із категорій вразливості.

Хто зможе отримувати виплати

Зазначається, що громадяни України, які подали заявку на допомогу та отримали її підтвердження, зможуть упродовж трьох місяців отримувати по 850 злотих, близько 8 389 гривень.

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Фінансова підтримка передбачена для українських біженців у семи воєводствах:

Підкарпатське;

Нижньосілезьке;

Мазовецьке;

Поморське;

Любуське;

Вармінсько-Мазурське;

Західно-Поморське.

При цьому, зареєструватися на отримання виплат є можливість у таких українських біженців:

у вагітних або жінок, які годують груддю;

у людей з інвалідністю, що впливає на здатність працювати;

у людей із хронічними та онкологічними захворюваннями;

в осіб, що належать до етнічних груп;

в одиноких матерів і членів сімей, де понад три дитини;

у людей від 55 років;

в осіб, які втратили майно та житло внаслідок війни в Україні;

у людей, які жили в прифронтових областях (Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Дніпропетровська);

у безробітних (або у тих, хто працює неповний робочий день);

у тих, хто ще не отримував виплати від гуманітарних організацій.

Як зареєструватись у програмі

Виплати будуть здійснюватись у межах програми Multi Purpose Cash Assistance (MPCA), яку заснував Перемишльський відділ об'єднання українців у Польщі у співпраці з організацією Oxfam.

Зареєструватися для участі в програмі можна за посиланням. Під час реєстрації потрібно вказати номер, за яким представники організації зателефонують до претендента на виплати.

Зустріч із представником програми відбудеться онлайн, до зустрічі потрібно буде підготувати такі документи:

паспорт;

довідку про інвалідність,

довідку про безробіття.

Реєстрація на отримання допомоги триває до 29 березня.