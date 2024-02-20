Продовжили до 30 червня: якими програмами ще встигнуть скористатися українці в Польщі

Польський Сенат вирішив продовжити дію спецзакону щодо допомоги українцям до 30 червня 2024 року. Тож деякі програми підтримки українських біженців діятимуть ще на 4 місяці.

Які виплати можуть отримати українці в Польщі

Продовжені програми будуть доступні для українців, які мають статус PESEL UKR до 30 червня 2024 року. PESEL UKR – документ, який дає право на соціальні та сімейні виплати у Польщі.

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Свою дію продовжили наступні програми:

Rodzina 800+ – 800 злотих на дитину щомісяця до досягнення нею 18-річного віку;

Сімейний опікунський капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) – 12 000 злотих на дитину для дітей віком 12 – 35 місяців;

Dobry Start (300+) – одноразова щорічна допомога на шкільне приладдя;

сімейна допомога (zasiłek rodzinny);

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (Becikowe);

опікунську допомогу, батьківську допомогу – 1 000 злотих.

Додаткові пільги для українців

Українці із статусом тимчасового захисту в Польщі, можуть скористатися додатковими пільгами та програмами підтримки.

Серед них:

доступом до медичних послуг та системи охорони здоров’я;

можливістю відкривати та вести бізнес;

спеціальними правилами продовження терміну легального перебування.

Українці, які легально потрапили в Польщу з 24 лютого 2022 року і мають тимчасовий захист, можуть працювати без отримання дозволів на роботу іноземця.