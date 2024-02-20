Продовжили до 30 червня: якими програмами ще встигнуть скористатися українці в Польщі
20 лютого 2024, 15:34Читать новость на русском
Джерело:uapl.info
Польський Сенат вирішив продовжити дію спецзакону щодо допомоги українцям до 30 червня 2024 року. Тож деякі програми підтримки українських біженців діятимуть ще на 4 місяці.
Які виплати можуть отримати українці в Польщі
Продовжені програми будуть доступні для українців, які мають статус PESEL UKR до 30 червня 2024 року. PESEL UKR – документ, який дає право на соціальні та сімейні виплати у Польщі.
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Свою дію продовжили наступні програми:
- Rodzina 800+ – 800 злотих на дитину щомісяця до досягнення нею 18-річного віку;
- Сімейний опікунський капітал (Rodzinny kapitał opiekuńczy) – 12 000 злотих на дитину для дітей віком 12 – 35 місяців;
- Dobry Start (300+) – одноразова щорічна допомога на шкільне приладдя;
- сімейна допомога (zasiłek rodzinny);
- допомога у зв’язку з вагітністю та пологами (Becikowe);
- опікунську допомогу, батьківську допомогу – 1 000 злотих.
Додаткові пільги для українців
Українці із статусом тимчасового захисту в Польщі, можуть скористатися додатковими пільгами та програмами підтримки.
Серед них:
- доступом до медичних послуг та системи охорони здоров’я;
- можливістю відкривати та вести бізнес;
- спеціальними правилами продовження терміну легального перебування.