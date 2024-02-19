Хто може вийти на пенсію достроково

Вийти на пенсію в Україні можна з 60-річного віку. Втім, у законодавстві передбачені винятки, які дозволяють деяким категоріям осіб виходити на пенсію достроково, зокрема за наявності певного трудового стажу.

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Серед тих, хто має право на достроковий вихід на пенсію, можна виділити наступні групи:

  • особи, що страждають на гіпофізарний нанізм або є диспропорційними карликами;
  • ветерани бойових дій та особи, які отримали інвалідність через участь у військових конфліктах;
  • особи, які не можуть продовжувати працювати через стан здоров'я, якщо їхній трудовий контракт було розірвано на ініціативу роботодавця;
  • особи з інвалідністю I групи по зору, включно з тими, хто отримав такий статус з дитинства;
  • ті, хто не може працювати через організаційні зміни на виробництві, при цьому їхній контракт розірвано на ініціативу роботодавця. Матері, які виховали п'ять і більше дітей до шестирічного віку, а також матері дітей з тяжкими захворюваннями або інвалідністю, також мають право на достроковий вихід на пенсію.

Достроково виходити на пенсію можуть також вдови/вдівці, які не вступали в повторний шлюб, діти з інвалідністю, отриманою до досягнення повноліття, та батьки, що втратили дітей-ветеранів війни.

Який стаж потрібен в Україні для виходу на пенсію

Для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 31 рік стажу, для виходу у 63 роки потрібен 21 рік стажу. З кожним роком ці вимоги зростають, а для отримання пенсії у віці 65 років зараз потрібно мати не менше 15 років стажу.

Так, починаючи з 2024 року, для виходу на пенсію віком у 61 рік потрібно мати не менше 31 року страхового стажу.

Якщо стажу не вистачає:

  • Якщо ж особі виповнюється 60 років, але не вистачає необхідного страхового стажу, вона може претендувати на пенсію у 63 роки, якщо має принаймні 21 рік стажу.
  • Якщо стаж складає від 15 до 20 років, пенсія стає доступною у віці 65 років.
  • Особам, чий страховий стаж менше ніж 15 років, у 65 років буде призначена державна соціальна допомога замість пенсії.