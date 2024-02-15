Хто може вийти на пенсію раніше

Переважна кількість українців виходить на заслужений відпочинок після 60 років. Позачергово це можуть зробитиі ті, хто має право на це за вислугою років.

Читайте також Вкладників побільшає: що буде з депозитами в кінці лютого

Також піти позачергово на пенсію мають змогу особи, які:

хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики;

мають статус учасника бойових дій, отримали інвалідність внаслідок участі у військових діях;

не можуть продовжувати професійну діяльність через стан здоров'я і при цьому трудовий договір розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;

мають інвалідність по зору I групи – сліпі та ті, хто має I групу інвалідності з дитинства;

не можуть працювати через зміни в організації виробництва і праці, при тому, що їхній трудовий договір розірваний з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Також достроково можуть вийти на пенсію мами 5 та більше дітей, які виховували їх принаймні до 6 років. Таку ж можливість мають і матері у яких тяжко хворі малюки або ж дітки з інвалідністю.

Позачергово піти на заслужений відпочинок можуть жінки/чоловіки, які повторно не одружувалися, діти, ставші особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, що мають статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Як українці виходять на пенсію зазвичай

Українці можуть вийти на пенсію після 60, 63, 65 років. Можливість виходу залежить від кількості стажу, яку встиг отримати громадянин.

Якщо особа хоче вийти на пенсію в 60 років, їй потрібно отримати щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки – 21 рік. При цьому, щорічно ці показники будуть збільшуватись. Для виходу на пенсію у 65 років зараз потрібно мати мінімум 15 років стажу.