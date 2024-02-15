Кто может выйти на пенсию раньше

Подавляющее количество украинцев выходит на заслуженный отдых после 60 лет. Вне очереди это могут сделать те, кто имеет право на это по выслуге лет.

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Также уйти вне очереди на пенсию могут лица, которые:

больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), диспропорциональные карлики;

имеют статус участника боевых действий, получили инвалидность вследствие участия в военных действиях;

не могут продолжать профессиональную деятельность по состоянию здоровья и при этом трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа;

имеют инвалидность по зрению I группы – слепые и те, кто имеет I группу инвалидности с детства;

не могут работать из-за изменений в организации производства и труда, при том, что их трудовой договор расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа.

Также досрочно могут выйти на пенсию мамы 5 и более детей, которые воспитывали их по крайней мере до 6 лет. Такую же возможность имеют и матери в которых тяжело больные малыши или детки с инвалидностью.

Вне очереди уйти на заслуженный отдых могут женщины/мужчины, которые повторно не женились, дети, ставшие лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия, и родители, имеющие статус семей погибших (умерших) ветеранов войны.

Как украинцы выходят на пенсию обычно

Украинцы могут уйти на пенсию после 60, 63, 65 лет. Возможность выхода зависит от количества стажа, которое успел получить гражданин.

Если лицо хочет выйти на пенсию в 60 лет, ему нужно получить не менее 31 год стажа, в 63 года – 21 год. При этом, ежегодно эти показатели будут увеличиваться. Для выхода на пенсию в 65 лет сейчас нужно иметь минимум 15 лет стажа.