Кто может выйти на пенсию досрочно
Выйти на пенсию в Украине можно с 60-летнего возраста. Впрочем, в законодательстве предусмотрены исключения, которые позволяют некоторым категориям лиц выходить на пенсию досрочно, в частности при наличии определенного трудового стажа.
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Среди тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, можно выделить следующие группы:
- лица, страдающие гипофизарным нанизмом или являющиеся диспропорциональными карликами;
- ветераны боевых действий и лица, которые получили инвалидность из-за участия в военных конфликтах;
- лица, которые не могут продолжать работать по состоянию здоровья, если их трудовой контракт был расторгнут по инициативе работодателя;
- лица с инвалидностью I группы по зрению, включая тех, кто получил такой статус с детства;
- те, кто не может работать из-за организационных изменений на производстве, при этом их контракт расторгнут по инициативе работодателя. Матери, которые воспитали пять и более детей до шестилетнего возраста, а также матери детей с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, также имеют право на досрочный выход на пенсию.
Досрочно выходить на пенсию могут также вдовы/вдовцы, которые не вступали в повторный брак, дети с инвалидностью, полученной до достижения совершеннолетия, и родители, потерявшие детей-ветеранов войны.
Какой стаж нужен в Украине для выхода на пенсию
Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа, для выхода в 63 года нужен 21 год стажа. С каждым годом эти требования растут, а для получения пенсии в возрасте 65 лет сейчас нужно иметь не менее 15 лет стажа.
Так, начиная с 2024 года, для выхода на пенсию в возрасте 61 год нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.
Если стажа не хватает:
- Если же лицу исполняется 60 лет, но не хватает необходимого страхового стажа, он может претендовать на пенсию в 63 года, если имеет по крайней мере 21 год стажа.
- Если стаж составляет от 15 до 20 лет, пенсия становится доступной в возрасте 65 лет.
- Лицам, чей страховой стаж менее 15 лет, в 65 лет будет назначена государственная социальная помощь вместо пенсии.