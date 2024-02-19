Кто может выйти на пенсию досрочно

Выйти на пенсию в Украине можно с 60-летнего возраста. Впрочем, в законодательстве предусмотрены исключения, которые позволяют некоторым категориям лиц выходить на пенсию досрочно, в частности при наличии определенного трудового стажа.

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Среди тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, можно выделить следующие группы:

лица, страдающие гипофизарным нанизмом или являющиеся диспропорциональными карликами;

ветераны боевых действий и лица, которые получили инвалидность из-за участия в военных конфликтах;

лица, которые не могут продолжать работать по состоянию здоровья, если их трудовой контракт был расторгнут по инициативе работодателя;

лица с инвалидностью I группы по зрению, включая тех, кто получил такой статус с детства;

те, кто не может работать из-за организационных изменений на производстве, при этом их контракт расторгнут по инициативе работодателя. Матери, которые воспитали пять и более детей до шестилетнего возраста, а также матери детей с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, также имеют право на досрочный выход на пенсию.

Досрочно выходить на пенсию могут также вдовы/вдовцы, которые не вступали в повторный брак, дети с инвалидностью, полученной до достижения совершеннолетия, и родители, потерявшие детей-ветеранов войны.

Обратите внимание! Условия выхода на пенсию в Украине Пенсионный возраст в Украине установлен на уровне 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного трудового стажа.

Какой стаж нужен в Украине для выхода на пенсию

Для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 31 года стажа, для выхода в 63 года нужен 21 год стажа. С каждым годом эти требования растут, а для получения пенсии в возрасте 65 лет сейчас нужно иметь не менее 15 лет стажа.

Справочно! Страховой стаж – это время, в течение которого лицо вносило страховые взносы в Пенсионный фонд. Важно, что с 2023 года в Украине ежегодно увеличивается требование к минимальной продолжительности страхового стажа.

Так, начиная с 2024 года, для выхода на пенсию в возрасте 61 год нужно иметь не менее 31 года страхового стажа.

Если стажа не хватает: