Что можно получить вместо пенсии
Размер социальных выплат определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и средним доходом на каждого члена семьи за последние полгода.
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В то же время такие выплаты не могут превышать 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что сейчас составляет 3 028 гривен.
Чтобы получить социальную помощь по возрасту, нужно обратиться в территориальные органы социальной защиты по месту регистрации и предоставить следующие документы:
- паспорт;
- идентификационный номер;
- справку о страховом стаже от Пенсионного фонда;
- сведения о доходах и имущественном состоянии за последние полгода до даты обращения за помощью;
- заявление.
Как докупить стаж
В Украине минимально необходимый стаж для выхода на пенсию составляет 15 лет. Если человек не соответствует требованиям стажа, он может выйти на пенсию только по достижении 65 лет. Впрочем, если стажа не хватает, его можно докупить.
Для этого можно воспользоваться системой добровольного пенсионного страхования, внося страховые взносы за себя или за других лиц.
Оформить договор с Пенсионным фондом можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, подписав его с помощью квалифицированной электронной подписи, Дія.Підпису, или используя систему GOV.ID.
Расчет страхового стажа производится следующим образом:
- страховой взнос ЕСВ умножается на коэффициент стоимости компенсации и на количество месяцев, которых не хватает. Коэффициент компенсации зависит от количества лет, за которые вы планируете приобрести стаж.
- Например, за один год пенсии коэффициент составляет 2, за два года - 1,8, за три - 1,6 и тому подобное. Минимальный размер взноса за 1 месяц страхового стажа с 1 января составлял 2 860 гривен и 2 948 гривен с 1 октября.
- Таким образом, если вы желаете приобрести 3 года стажа, это может обойтись вам примерно в 100 тысяч гривен.