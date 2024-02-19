Що можна отримати замість пенсії

Розмір соціальних виплат визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середнім доходом на кожного члена сім'ї за останні пів року.

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Водночас такі виплати не можуть перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що зараз становить 3 028 гривень.

Щоб отримати соціальну допомогу за віком, потрібно звернутися до територіальних органів соціального захисту за місцем реєстрації та надати наступні документи:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довідку про страховий стаж від Пенсійного фонду;

відомості про доходи та майновий стан за останні пів року до дати звернення за допомогою;

заяву.

Зауважте! Державна соціальна допомога за віком перераховується кожні 6 місяців з урахуванням змін у середньомісячному сукупному доході сім'ї та її майновому стані.

Як докупити стаж

В Україні мінімально необхідний стаж для виходу на пенсію становить 15 років. Якщо людина не відповідає вимогам стажу, вона може вийти на пенсію лише після досягнення 65 років. Втім, якщо стажу не вистачає, його можна докупити.

Для цього можна скористатися системою добровільного пенсійного страхування, вносячи страхові внески за себе або за інших осіб.

Зауважте! Для реєстрації в Державному реєстрі та відсутності пенсійного статусу необхідно заплатити мінімальний внесок у розмірі 22% від мінімальної зарплати. Для "докупівлі" стажу потрібно укласти договір з Пенсійним фондом України.

Оформити договір з Пенсійним фондом можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, підписавши його за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису, або використовуючи систему GOV.ID.

Розрахунок страхового стажу проводиться наступним чином: