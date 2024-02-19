Кому піднімуть виплати двічі

Пенсіонери, які досягнули 65-річного віку та мають повний страховий стаж – 30 років для жінок і 35 для чоловіків – отримають два підвищення виплат.

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Розмір виплат таких осіб становить мінімум 40% від мінімальної зарплати в Україні. Відповідно уже в січні, коли мінімалка підросла до 7 100 гривень, їх виплати теж мали зрости. Проте влада перенесла підвищення на березень.

Тож у березні мінімальна пенсія таких українців зросте до 2 840 гривень. Проте вже у квітні мінімалка знову зросте до 8 тисяч гривень – і тоді пенсійні виплати теж підтягнуться до 3 200 гривень.

Кому не підвищать виплати під час індексації

У березні виплати проіндексують за попереднім коефіцієнтом 13%. Проте це не стосуватиметься:

тих, хто отримує найбільші пенсії;

громадян, які вийшли на пенсі. протягом останніх 3 років;

пенсіонерів з виплатами меншими за мінімальними.

Зауважте! Ті у кого пенсія менша за мінімальну, отримують спеціальну надбавку, щоб пенсія досягла розміру гарантованої пенсійної виплати. Після індексації доплата буде анульована. Ця надбавка буде компенсована, завдяки підвищенню під час індексації.