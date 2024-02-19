Як індексація вплине на пенсії по інвалідності ІІІ групи
1 березня 2024 року в Україні пройде планова індексація виплат. Поки що не відомо точний розмір підвищення, але попередньо говорять про 13%. Таким чином уряд передбачає, що середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень.
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Відповідно, виплати, які залежать від розміру пенсій в Україні, теж зростуть. До них належать і пенсії по інвалідності.
Тож виплати осіб з ІІІ групою інвалідності варто вираховувати від наступних показників:
- люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком;
- через хвороби внаслідок ЧАЕС або ліквідаторів — зарплата, отримана в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;
- внаслідок війни — 60% від суми грошового забезпечення.
Як можуть зрости пенсії звичайних українців
Надбавка для звичайних пенсіонерів може скласти:
- на 100 – 299 гривень – для тих, хто має значну прибавку до розрахункового розміру пенсії;
- на 300 – 399 гривень – для тих, хто отримує до 3 076 гривень;
- на 400 – 499 гривень – для тих, чий розмір пенсії становить від 3 077 до 3 846 гривень;
- на 500 – 599 гривень – для тих, чия пенсія від 3 847 до 4 615 гривень;
- на 600 – 699 гривень – для тих, чия пенсія становить від 4 616 до 5 378 гривень;
- на 700 – 799 гривень – для пенсіонерів з виплатами від 5 379 до 6 153 гривень;
- на 800 – 899 гривень – якщо пенсія становить від 6 154 до 6 923 гривень;
- на 900 – 999 гривень – якщо пенсіонер отримує від 6 924 до 7 692 гривень;
- на 1 000 гривень – якщо пенсія українця понад 7 693 гривень.