Як індексація вплине на пенсії по інвалідності ІІІ групи

1 березня 2024 року в Україні пройде планова індексація виплат. Поки що не відомо точний розмір підвищення, але попередньо говорять про 13%. Таким чином уряд передбачає, що середня пенсія в Україні зросте до 6 тисяч гривень.

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Відповідно, виплати, які залежать від розміру пенсій в Україні, теж зростуть. До них належать і пенсії по інвалідності.

Тож виплати осіб з ІІІ групою інвалідності варто вираховувати від наступних показників:

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком;

через хвороби внаслідок ЧАЕС або ліквідаторів — зарплата, отримана в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

внаслідок війни — 60% від суми грошового забезпечення.

Як можуть зрости пенсії звичайних українців

Надбавка для звичайних пенсіонерів може скласти: