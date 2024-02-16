Як відбудеться підвищення

Під час березневої індексації враховуватиметься лише той розмір пенсії, який розраховувався за формулою. А от доплати, зокрема державні гарантії за надстаж, враховуватися не буде.

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Тобто, якщо особа, якій 65 років, і вона має повний стаж, вона отримує 40% від мінімалки – 2 840 гривень. Проте, якщо за формулою її виплати становлять 2 700 гривень, але вона отримує вищевказану суму, індексацію їй проведуть саме за виплатою по формулі.

Як можуть зрости виплати українців

Виплати українців можуть проіндексувати на 13%, тож надбавка може скласти: