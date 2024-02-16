Как произойдет повышение
Во время мартовской индексации будет учитываться только тот размер пенсии, который рассчитывался по формуле. А вот доплаты, в частности государственные гарантии за сверхстаж, учитываться не будет.
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То есть, если человек, которому 65 лет, и он имеет полный стаж, он получает 40% от минималки – 2 840 гривен. Однако, если по формуле его выплаты составляют 2 700 гривен, но он получает вышеуказанную сумму, индексацию ему проведут именно по выплате по формуле.
Как могут вырасти выплаты украинцев
Выплаты украинцев могут проиндексировать на 13%, поэтому прибавка может составить:
- на 100 – 299 гривен – для тех, кто имеет значительную прибавку к расчетному размеру пенсии;
- на 300 – 399 гривен – для тех, кто получает до 3 076 гривен;
- на 400 – 499 гривен – для тех, чей размер пенсии составляет от 3 077 до 3 846 гривен;
- на 500 – 599 гривен – для тех, чья пенсия от 3 847 до 4 615 гривен;
- на 600 – 699 гривен – для тех, чья пенсия составляет от 4 616 до 5 378 гривен;
- на 700 – 799 гривен – для пенсионеров с выплатами от 5 379 до 6 153 гривен;
- на 800 – 899 гривен – если пенсия составляет от 6 154 до 6 923 гривен;
- на 900 – 999 гривен – если пенсионер получает от 6 924 до 7 692 гривен;
- на 1 000 гривен – если пенсия украинца более 7 693 гривен.