Кому поднимут выплаты дважды

Пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж – 30 лет для женщин и 35 для мужчин – получат два повышения выплат.

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Размер выплат таких лиц составляет минимум 40% от минимальной зарплаты в Украине. Соответственно уже в январе, когда минималка подросла до 7 100 гривен, их выплаты тоже должны были вырасти. Однако власти перенесли повышение на март.

Поэтому в марте минимальная пенсия таких украинцев вырастет до 2 840 гривен. Однако уже в апреле минималка снова вырастет до 8 тысяч гривен – и тогда пенсионные выплаты тоже подтянутся до 3 200 гривен.

Кому не повысят выплаты во время индексации

В марте выплаты проиндексируют по предыдущему коэффициенту 13%. Однако это не будет касаться:

тех, кто получает самые большие пенсии;

граждан, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;

пенсионеров с выплатами меньше минимальных.

Заметьте! Те у кого пенсия меньше минимальной, получают специальную надбавку, чтобы пенсия достигла размера гарантированной пенсионной выплаты. После индексации доплата будет аннулирована. Эта надбавка будет компенсирована, благодаря повышению во время индексации.