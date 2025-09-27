Президент Польщі підписав новий закон про допомогу українцям: які тепер умови
- Президент Польщі підписав закон, що продовжує легальний статус перебування українських біженців до 4 березня 2026 року, але змінює умови соціальної допомоги, надаючи її лише українцям, що працюють, та їхнім дітям, що відвідують польські школи.
- Закон обмежує доступ до пільг для непрацевлаштованих українців. У Навроцького також заявили, що це "останній законопроєкт", який підписав президент країни щодо підтримки українських біженців.
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про продовження допомоги українським біженцям. Попередня програма завершувалася 30 вересня, а новий документ продовжує легальний статус перебування громадян України до 4 березня 2026 року.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
Що змінилося в допомозі українцям у Польщі?
Попри те, що закон продовжує легальний статус перебування українських біженців у Польщі, водночас змінюються умови надання соціальної допомоги. Відтепер її зможуть отримати лише ті українці, які працюють у Польщі, а їхні діти відвідують польські школи. Виняток зроблять для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
Окрім того, закон обмежує доступ до низки пільг для українців, що не працевлаштовані. Зокрема, йдеться про медичну реабілітацію, програми лікування залежностей, охорони здоров'я, отримання рецептурних ліків, а також стоматологічні послуги.
Керівник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький заявив, що це "останній законопроєкт" щодо підтримки українських біженців, підписаний Навроцьким.
Сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Ми повинні перейти до нормальних умов, тобто ставитися до громадян України, які проживають на території Республіки Польща, так само, як і до всіх інших іноземців,
– наголосив він.
Також Богуцький підкреслив, що "президент не дасть шантажувати себе та поляків".
Що ще відомо про зміну у допомозі українцям у Польщі?
Президент Польщі Кароль Навроцький наприкінці серпня наклав вето на законопроєкт про фінансову та медичну підтримку українців. Своє рішення він підкреслив першочерговою увагою до потреб польських громадян. Також Навроцький вніс свій законопроєкт з більш жорсткими вимогами до українців.
У відповідь на рішення Навроцького польський уряд схвалив законопроєкт, який забезпечує українців виплатами за соцпрограмами. Закон регулює надання виплат програмами "800+", "Добрий старт" та "Активні батьки", але отримання допомоги залежить від професійної активності в Польщі.
Зрештою Сенат Польщі 17 вересня без жодних поправок ухвалив законопроєкт про надання допомоги громадянам України. За нього проголосували 57 сенаторів, 32 виступили проти, тих, що утрималися – не було.