Президент Польщі Кароль Навроцький підписав новий закон про продовження допомоги українським біженцям. Попередня програма завершувалася 30 вересня, а новий документ продовжує легальний статус перебування громадян України до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

Що змінилося в допомозі українцям у Польщі?

Попри те, що закон продовжує легальний статус перебування українських біженців у Польщі, водночас змінюються умови надання соціальної допомоги. Відтепер її зможуть отримати лише ті українці, які працюють у Польщі, а їхні діти відвідують польські школи. Виняток зроблять для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.

Окрім того, закон обмежує доступ до низки пільг для українців, що не працевлаштовані. Зокрема, йдеться про медичну реабілітацію, програми лікування залежностей, охорони здоров'я, отримання рецептурних ліків, а також стоматологічні послуги.

Керівник президентської канцелярії Збігнєв Богуцький заявив, що це "останній законопроєкт" щодо підтримки українських біженців, підписаний Навроцьким.

Сьогодні немає жодної основи та жодної причини для продовження такого роду дій. Ми повинні перейти до нормальних умов, тобто ставитися до громадян України, які проживають на території Республіки Польща, так само, як і до всіх інших іноземців,

– наголосив він.

Також Богуцький підкреслив, що "президент не дасть шантажувати себе та поляків".

Що ще відомо про зміну у допомозі українцям у Польщі?