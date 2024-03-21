Понад 10 тисяч гривень від ООН: хто зможе отримати виплати вже у квітні
21 березня 2024, 18:01Читать новость на русском
Джерело:УВКБ ООН
Українці, якщо вони відповідають певним критеріям вразливості, можуть отримати фінансову підтримку від ООН. Про те, як зареєструватись та оформити виплати, читайте далі.
Що відомо про допомогу від ООН
Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам у місті Києві та області, а саме у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.
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Таким чином, на виплати можуть претендувати:
- ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
- люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії.
Як оформити виплати
Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:
- не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;
- має дохід менш як 5 400 гривень на члена сім’ї;
- належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.
Які є критерії вразливості
Для отримання виплат сім'я має належати до наступних категорій вразливості:
- постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);
- сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.