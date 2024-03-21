Понад 10 тисяч гривень від ООН: хто зможе отримати виплати вже у квітні

Українці, якщо вони відповідають певним критеріям вразливості, можуть отримати фінансову підтримку від ООН. Про те, як зареєструватись та оформити виплати, читайте далі.

Що відомо про допомогу від ООН

Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам у місті Києві та області, а саме у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.

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Таким чином, на виплати можуть претендувати:

ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії.

Як оформити виплати

Зазначається, що впродовж трьох місяців, такі громадяни отримуватимуть по 3 600 гривень.

Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5 400 гривень на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Які є критерії вразливості

Збиратиме дані щодо претендентів благодійний фонд "Право на захист". Форма для запису з'явиться 5 квітня, вона буде доступна за посиланням

Для отримання виплат сім'я має належати до наступних категорій вразливості: