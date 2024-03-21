Що відомо про допомогу від ООН
Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам у місті Києві та області, а саме у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.
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Таким чином, на виплати можуть претендувати:
- ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
- люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії.
Як оформити виплати
Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:
- не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;
- має дохід менш як 5 400 гривень на члена сім’ї;
- належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.
Які є критерії вразливості
Для отримання виплат сім'я має належати до наступних категорій вразливості:
- постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);
- сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
- мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
- опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.