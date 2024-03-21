Що відомо про допомогу від ООН

Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам у місті Києві та області, а саме у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.

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Таким чином, на виплати можуть претендувати:

  • ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;
  • люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії.

Як оформити виплати

Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

  • не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;
  • має дохід менш як 5 400 гривень на члена сім’ї;
  • належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Які є критерії вразливості

Для отримання виплат сім'я має належати до наступних категорій вразливості:

  • постраждали під час війни та мають лише одного з батьків з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старші);
  • сім'ї літніх людей старші за 55 років або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • мають членів сім’ї з інвалідністю чи хронічними захворюваннями;
  • опікуються дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками.