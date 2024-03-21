Що відомо про допомогу від ООН

Гроші від Управління верховного комісара ООН у справах біженців виплачуватимуть внутрішньо переміщеним особам у місті Києві та області, а саме у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини.

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Таким чином, на виплати можуть претендувати:

ВПО, які перемістилися після 24 лютого 2022 року;

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну через воєнні дії.

Зверніть увагу! Зазначається, що впродовж трьох місяців, такі громадяни отримуватимуть по 3 600 гривень.

Як оформити виплати

Претенденти мають заповнити одну анкету на всю сім’ю. Подати заявку на отримання виплат можна, якщо родина:

не отримувала раніше допомоги від міжнародних організацій;

має дохід менш як 5 400 гривень на члена сім’ї;

належить до певних категорій і має хоча б один із критеріїв уразливості.

Зауважте! Збиратиме дані щодо претендентів благодійний фонд "Право на захист". Форма для запису з'явиться 5 квітня, вона буде доступна за посиланням.

Які є критерії вразливості

Для отримання виплат сім'я має належати до наступних категорій вразливості: