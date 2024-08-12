2 400 гривень на людину: яким українцям надійде допомога

ВПО, які виховують дітей, можуть отримати фінансову допомогу у розмірі понад 2 тисячі гривні. Така підтримка зосереджена на найбільш вразливих групах населення, її запровадили за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Допомога для ВПО

Допомогу отримають родини, які визнають найбільш вразливими. Вона становить по 2 400 гривень на кожну особу протягом 4 місяців.

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Отримані кошти мають бути витрачені на продукти харчування та засоби гігієни.

Допомогу отримають:

виховують дітей до 18 років;

отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

зараз живуть у Києві або в Київській області.

Сім'ї, які раніше вже отримували ваучерні картки METRO від Фонду "Благополуччя дітей" у період з 2022 по 2024 рік, не матимуть права на додаткову допомогу в рамках поточної програми. Крім того, учасники не повинні отримувати фінансову підтримку від інших організацій.

Програма спеціально розроблена для осіб, які переїхали з наступних областей:

АР Крим;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як податися на допомогу

Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня включно та надати наступні документи: