Помощь для ВПЛ
Помощь получат семьи, которые признают наиболее уязвимыми. Она составляет по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.
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Помощь получат:
- воспитывают детей до 18 лет;
- получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;
- сейчас живут в Киеве или в Киевской области.
Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не будут иметь права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.
Программа специально разработана для лиц, которые переехали из следующих областей:
- АР Крым;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Как податься на помощь
Для этого нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно и предоставить следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;
- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.д.).