Помощь для ВПЛ

Помощь получат семьи, которые признают наиболее уязвимыми. Она составляет по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.

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Обратите внимание! Полученные средства должны быть потрачены на продукты питания и средства гигиены.

Помощь получат:

воспитывают детей до 18 лет;

получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;

сейчас живут в Киеве или в Киевской области.

Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не будут иметь права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.

Программа специально разработана для лиц, которые переехали из следующих областей:

АР Крым;

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как податься на помощь

Для этого нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно и предоставить следующие документы: