Помощь для ВПЛ

Помощь получат семьи, которые признают наиболее уязвимыми. Она составляет по 2 400 гривен на каждого человека в течение 4 месяцев.

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Помощь получат:

  • воспитывают детей до 18 лет;
  • получили статус ВПЛ после февраля 2022 года;
  • сейчас живут в Киеве или в Киевской области.

Семьи, которые ранее уже получали ваучерные карты METRO от Фонда "Благополучие детей" в период с 2022 по 2024 год, не будут иметь права на дополнительную помощь в рамках текущей программы. Кроме того, участники не должны получать финансовую поддержку от других организаций.

Программа специально разработана для лиц, которые переехали из следующих областей:

  • АР Крым;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Как податься на помощь

Для этого нужно заполнить онлайн-анкету до 18 августа включительно и предоставить следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документ, подтверждающий статус внутренне перемещенного лица;
  • документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о рождении детей и т.д.).