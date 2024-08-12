Допомога для ВПО

Допомогу отримають родини, які визнають найбільш вразливими. Вона становить по 2 400 гривень на кожну особу протягом 4 місяців.

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Зверніть увагу! Отримані кошти мають бути витрачені на продукти харчування та засоби гігієни.

Допомогу отримають:

виховують дітей до 18 років;

отримали статус ВПО після лютого 2022 року;

зараз живуть у Києві або в Київській області.

Сім'ї, які раніше вже отримували ваучерні картки METRO від Фонду "Благополуччя дітей" у період з 2022 по 2024 рік, не матимуть права на додаткову допомогу в рамках поточної програми. Крім того, учасники не повинні отримувати фінансову підтримку від інших організацій.

Програма спеціально розроблена для осіб, які переїхали з наступних областей:

АР Крим;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Як податися на допомогу

Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня включно та надати наступні документи: