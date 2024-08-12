Допомога для ВПО
Допомогу отримають родини, які визнають найбільш вразливими. Вона становить по 2 400 гривень на кожну особу протягом 4 місяців.
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Допомогу отримають:
- виховують дітей до 18 років;
- отримали статус ВПО після лютого 2022 року;
- зараз живуть у Києві або в Київській області.
Сім'ї, які раніше вже отримували ваучерні картки METRO від Фонду "Благополуччя дітей" у період з 2022 по 2024 рік, не матимуть права на додаткову допомогу в рамках поточної програми. Крім того, учасники не повинні отримувати фінансову підтримку від інших організацій.
Програма спеціально розроблена для осіб, які переїхали з наступних областей:
- АР Крим;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Як податися на допомогу
Для цього потрібно заповнити онлайн-анкету до 18 серпня включно та надати наступні документи:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код;
- документ, що підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи;
- документи, що підтверджують склад сім'ї (свідоцтва про народження дітей тощо).