Понад 3 000 гривень від ООН у серпні: хто з українців може отримати гроші

Жителі одного з українських міст можуть отримати грошову допомогу від ООН. Для цього потрібно належати до однієї з вразливих категорій.

Хто має право на допомогу від ООН?

Запис в чергу на отриманні коштів відкрили у Ромнах на Сумщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на агенцію ООН в Сумській області.

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Реєстрацію відкрили для ВПО, які переїхали не більше пів року тому та біженців, які повернулися з-за кордону. Ще одна умова – мати дохід, менший за 5400 гривень на особу.

Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 гривень на особу та покриває тримісячний період. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень. Проте винятки є для:

родини, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родини, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або кількома особами з особливими потребами (мають інвалідність, хронічні захворювання).

Як оформити допомогу від ООН?

Заявки на допомогу від ООН будуть приймати від жителів Роменської громади представники благодійного фонду "Право на захист". Всі охочі зможуть потрапити на прийом у пункт збору даних виключно за попереднім записом. Для оформлення потрібні наступні документи:

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

документи, де підтверджується категорія вразливості;

номер телефону заявника.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини. Реєстрацію відкриють 28 липня.