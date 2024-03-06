Дехто з українців матиме додаткову грошову допомогу від ООН

Цьогоріч в Україні стартує другий етап проєкту від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Деякі категорії осіб отримуватимуть додаткові виплати, що додаються до державної соціальної допомоги.

Про які доплати йдеться

З лютого 2024 року деякі групи населення можуть отримувати доплати від ООН. Це спільний проєкт, реалізований спільно з Міністерством соціальної політики.

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До отримання додаткових виплат від ООН здатні особи, які отримують державну соціальну допомогу через органи соціального захисту, а не через Пенсійний фонд. Ці категорії включають:

Особи з інвалідністю з дитинства,

Діти з інвалідністю.

Хто може отримати доплати

! Замість прожиткового мінімуму в розмірі 2 361 гривні, ці особи отримуватимуть державну соціальну допомогу у розмірі 3 250 гривень протягом трьох місяців разом із додатковими виплатами. Грошова допомога буде надаватися як додаткова сума до державної допомоги, різниця між якою і 3 250 гривнями складатиме суму доплати, яку отримає кожна особа.

Особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу від держави у розмірі менше, ніж 3 250 гривень і не отримують міжнародної цільової грошової підтримки від інших міжнародних організацій, мають право на додаткову грошову допомогу.

! Ця додаткова допомога буде надаватися щомісяця протягом трьох місяців починаючи з лютого 2024 року. Виплати будуть здійснюватися на підставі даних, які є в інформаційних базах Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики.

Особам, які мають право на цю допомогу, не потрібно буде здійснювати жодних додаткових дій для її отримання. Гроші будуть нараховуватися на їх банківські рахунки або доставлятимуться Укрпоштою без необхідності звернень громадян.

Індексація пенсій

З 1 березня в Україні чимало пенсіонерів отримають підвищення виплат на майже 8%. Це означає, що пенсії за віком, за інвалідністю, через втрату годувальника, пенсії військових, пенсії науковців, держслужбовців та чорнобильські пенсії будуть проіндексовані.

Важливо зауважити, що індексація стосується лише тих виплат, які були призначені до 2021 року.

! Середня величина підвищення становитиме приблизно 322 гривні, а мінімальне — 100 гривень. Щодо максимального підвищення, то воно не може перевищувати 1 500 гривень за проєктом.