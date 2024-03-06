О каких доплатах идет речь

С февраля 2024 года некоторые группы населения могут получать доплаты от ООН. Это совместный проект, реализован совместно с Министерством социальной политики.

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К получению дополнительных выплат от ООН способны лица, которые получают государственную социальную помощь через органы социальной защиты, а не через Пенсионный фонд. Эти категории включают:

Лица с инвалидностью с детства,

Дети с инвалидностью.

Важно! Вместо прожиточного минимума в размере 2 361 гривны, эти лица будут получать государственную социальную помощь в размере 3 250 гривен в течение трех месяцев вместе с дополнительными выплатами. Денежная помощь будет предоставляться как дополнительная сумма к государственной помощи, разница между которой и 3 250 гривнами будет составлять сумму доплаты, которую получит каждый человек.

Кто может получить доплаты

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которые получают социальную помощь от государства в размере менее, чем 3 250 гривен и не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций, имеют право на дополнительную денежную помощь.

Обратите вниманиеэта дополнительная помощь будет предоставляться ежемесячно в течение трех месяцев начиная с февраля 2024 года. Выплаты будут осуществляться на основании данных, которые есть в информационных базах Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.

Лицам, которые имеют право на эту помощь, не нужно будет осуществлять никаких дополнительных действий для ее получения. Деньги будут начисляться на их банковские счета или доставляться Укрпочтой без необходимости обращений граждан.

Индексация пенсий

С 1 марта в Украине немало пенсионеров получат повышение выплат на почти 8%. Это означает, что пенсии по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсии военных, пенсии ученых, госслужащих и чернобыльские пенсии будут проиндексированы.

Важно заметить, что индексация касается только тех выплат, которые были назначены до 2021 года.

Важно! Средняя величина повышения составит примерно 322 гривны, а минимальное - 100 гривен. Относительно максимального повышения, то оно не может превышать 1 500 гривен по проекту.