Допомога від ООН: чи враховуватимуться ці гроші при призначенні субсидії

В Україні реалізовуються різні програми від міжнародних організацій з допомоги постраждалому населенню від війни. У ПФУ пояснили чи впливають вони на субсидії.

Чи впливає допомога від ООН на субсидії

Українці, які проживають на території активних чи можливих бойових дій і мають пенсію до 3000 гривень, можуть претендувати на допомогу від ООН.

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У ПФУ зазначили, що такого роду виплати не враховуватимуть при обчисленні загального доходу домогосподарства для соціальної допомоги, у тому числі субсидії.

Як отримати допомогу від ООН

Це регулюється постановою Кабміну від 28.07.2023 № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".

Нині зробити це неможливо, тому що організація припинила реєстрацію заявок. Запит на допомогу подали більш ніж 10 мільйонів українців.

Раніше оформити виплати можна було через сервіс "єДопомога". Коли це буде можна знову зробити, поки не відомо.

Допомога Україні від ЄС

Євросоюз є одним з основних партнерів України й регулярно надає їй грошові транші та харчові продукти.

В середині літа ЄС надав додаткові 6,4 мільйона євро для підтримки постраждалих українців. З березня 2022 року ця допомога склала 25 мільйонів євро лише для прифронтових територій.