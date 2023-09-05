Влияет ли помощь от ООН на субсидии

Украинцы, проживающие на территории активных или возможных боевых действий и имеющие пенсию до 3000 гривен, могут претендовать на помощь ООН.

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В ПФУ отметили, что такого рода выплаты не будут учитывать при исчислении общего дохода домохозяйства для социальной помощи, включая субсидии.

Напомним! Это регулируется постановлением Кабмина от 28.07.2023 № 781 "О реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта по дополнительным мерам по социальной поддержке отдельных категорий населения".

Как получить помощь от ООН

Сейчас сделать это невозможно, потому что организация прекратила регистрацию заявок. Запрос на помощь подали более 10 миллионов украинцев.

Раньше оформить выплаты можно было через сервис "Помощь". Когда это будет можно снова сделать, пока неизвестно.

Помощь Украине от ЕС

Евросоюз является одним из основных партнеров Украины и регулярно предоставляет ей денежные транши и пищевые продукты.

В середине лета ЕС выделил дополнительные 6,4 миллиона евро для поддержки пострадавших украинцев. С марта 2022 г. эта помощь составила 25 миллионов евро только для прифронтовых территорий.