Чи буде субсидія у 2024 році

Перша щорічна індексація соціальних виплат відбувається з 1 березня. У наступному році цей перерахунок також буде, про це повідомила замміністра Дарина Марчак, передає 24 Канал.

Читайте також Нові функції Дії: як українцям отримати грошову допомогу онлайн

За словами Марчак, у бюджеті закладена грошова допомога по оплаті комунальних послуг. Навіть більше, уряд враховує зростання кількості українців, що внаслідок підвищення комуналки, будуть потребувати субсидію.

Продовження дії цих пільг відбудеться автоматично. Виключення складуть громадяни, які підпадають під нову постанову про скасування субсидій.

Дарина Марчак Перша заступниця міністра соціальної політики Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи родини не змінилося і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоби родина не сплачувала за ЖКП більше.

Особи не отримуватимуть субсидію, якщо:

громадяни змінили своє місце проживання;

зріс дохід родини і тепер вони можуть самостійно оплачувати комунальні;

помер отримувач субсидії;

у отримувачів пільг виявили прихований дохід;

родина має депозит понад 100 тисяч гривень.

Якщо вам несанкціоновано скасували субсидію, ви можете поновити виплати, подавши заяву у ПФУ.