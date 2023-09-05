Які функції додали у Дію

Раніше портал "Дія" офіційно став аналогом паперових документів. З часом функції цього сервісу почали розширюватися. Тепер громадяни України мають право через додаток здійснювати ідентифікацію особистості, оформлювати компенсацію та грошову допомогу.

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Тепер сім'ї з дітьми можуть не стояти у чергах для призначення виплат. Достатньо ввести дані у Дії і підтвердити особу електронним підписом.

На яку допомогу мають право українці

Одинокій матері або батьку

Оформити грошову виплату, яка призначається батьку або матері можливо, якщо вони самостійно виховують дитину. Подати заяву онлайн можна тут.

Розгляд звернення триває до 10 днів.

При усиновленні

Особа, що усиновила дитину, має право на грошові виплати Для оформлення допомоги заповніть форму.

Рішення про надання коштів, вам надійде протягом 10 наступних днів.