Какие функции добавили в Дию
Ранее портал "Дія" официально стал аналогом бумажных документов. С течением времени функции этого сервиса начали расширяться. Теперь граждане Украины имеют право через приложение осуществлять идентификацию личности, оформлять компенсацию и пособие.
Читайте также Почему вы не получаете надбавки к пенсии
Теперь семьи с детьми могут не стоять в очередях для назначения выплат. Достаточно ввести данные в Дию и подтвердить личность электронной подписью.
На какую помощь имеют право украинцы
- Одинокой матери или отцу
Оформить денежную выплату, которая назначается отцу или матери, возможно, если они самостоятельно воспитывают ребенка. Подать заявление онлайн можно здесь.
Рассмотрение обращения длится до 10 дней.
- При усыновлении
Усыновивший ребенка имеет право на денежные выплаты Для оформления помощи заполните форму.
Решение о предоставлении средств вам поступит в течение 10 следующих дней.
- Для лиц с инвалидностью
Речь идет о детях, имеющих инвалидность или лицах взрослого возраста, получивших этот статус в детстве. Оформить выплаты можно, подав заявление.
В течение 10 дней вы получите решение о назначении помощи.
- При уходе за больным ребенком
Эту денежную выплату можно получить, пройдя регистрацию. Результат рассмотрения заявления будет сообщен в течение 10 календарных дней.