Какие функции добавили в Дию

Ранее портал "Дія" официально стал аналогом бумажных документов. С течением времени функции этого сервиса начали расширяться. Теперь граждане Украины имеют право через приложение осуществлять идентификацию личности, оформлять компенсацию и пособие.

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Теперь семьи с детьми могут не стоять в очередях для назначения выплат. Достаточно ввести данные в Дию и подтвердить личность электронной подписью.

На какую помощь имеют право украинцы

  • Одинокой матери или отцу

Оформить денежную выплату, которая назначается отцу или матери, возможно, если они самостоятельно воспитывают ребенка. Подать заявление онлайн можно здесь.

Рассмотрение обращения длится до 10 дней.

  • При усыновлении

Усыновивший ребенка имеет право на денежные выплаты Для оформления помощи заполните форму.

Решение о предоставлении средств вам поступит в течение 10 следующих дней.

  • Для лиц с инвалидностью

Речь идет о детях, имеющих инвалидность или лицах взрослого возраста, получивших этот статус в детстве. Оформить выплаты можно, подав заявление.

В течение 10 дней вы получите решение о назначении помощи.

  • При уходе за больным ребенком

Эту денежную выплату можно получить, пройдя регистрацию. Результат рассмотрения заявления будет сообщен в течение 10 календарных дней.