На какие надбавки к пенсии имеют право украинцы
Пенсия рассчитывается в соответствии с размером зарплаты, получаемой лицом. Также учитывается состояние здоровья гражданина, возраст и количество страхового стажа.
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Минимальный размер пенсии сейчас – 2 093 гривны для работающих лиц, соответственно максимальный – 20 930 гривен.
Чтобы увеличить размер пенсионных выплат, гражданин может оформить надбавки. Правительство ввело доплаты для разных категорий населения. На какие выплаты имеют право украинцы:
Из-за особых потребностей
Размер этой надбавки – 800 гривен. Она предоставляется, если:
- лицо старше 80 лет и проживающее самостоятельно;
- гражданин нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;
- человек нуждается в помощи социальных работников.
Возрастная
Такая надбавка предоставляется автоматически в соответствии с возрастом.
- Пенсионер может получить 300 гривен, если он достигает возраста от 70 до 74 лет включительно;
- 456 гривен от 75 грн до 80 лет,
- 570 грн – для лиц старше 80 лет.
За дополнительный стаж
Граждане Украины имеют право на специальную доплату, если количество стажа у женщины превышает 30 лет, у мужчины – 35 лет. В таком случае пенсионерам прибавляется 1% от пенсии за каждый дополнительный год. Но эта сумма не может превышать 1% установленной минимальной пенсии по возрасту.