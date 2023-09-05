На какие надбавки к пенсии имеют право украинцы

Пенсия рассчитывается в соответствии с размером зарплаты, получаемой лицом. Также учитывается состояние здоровья гражданина, возраст и количество страхового стажа.

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Минимальный размер пенсии сейчас – 2 093 гривны для работающих лиц, соответственно максимальный – 20 930 гривен.

Чтобы увеличить размер пенсионных выплат, гражданин может оформить надбавки. Правительство ввело доплаты для разных категорий населения. На какие выплаты имеют право украинцы:

Из-за особых потребностей

Размер этой надбавки – 800 гривен. Она предоставляется, если:

лицо старше 80 лет и проживающее самостоятельно;

гражданин нуждается в уходе и не имеет трудоспособных родственников;

человек нуждается в помощи социальных работников.

Возрастная

Такая надбавка предоставляется автоматически в соответствии с возрастом.

Пенсионер может получить 300 гривен, если он достигает возраста от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен от 75 грн до 80 лет,

570 грн – для лиц старше 80 лет.

За дополнительный стаж

Граждане Украины имеют право на специальную доплату, если количество стажа у женщины превышает 30 лет, у мужчины – 35 лет. В таком случае пенсионерам прибавляется 1% от пенсии за каждый дополнительный год. Но эта сумма не может превышать 1% установленной минимальной пенсии по возрасту.

Для того чтобы оформить или возобновить надбавки, вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Это можно сделать офлайн и через личный кабинет онлайн.